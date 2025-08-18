به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نشان این دوره از بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ با الهام از چهار عنصر طراحی شده است.

این چهار عنصر عبارتند از:

«دبی» به عنوان شهر میزبان و نماد نوآوری، «مشعل» به عنوان نماد حرکت و انرژی، «ورزشکار و حرکت ویلچر» که پویایی و اراده ورزشکاران را نشان می‌دهد و «نخل جمیرا» به عنوان نمادی جهانی از هویت فرهنگی و مدرن دبی.

شعار رسمی این دوره از بازی‌ها «تولد برای اوج» است که روحیه و استقامت ورزشکاران پارالمپیکی جوان آسیا را بازتاب می‌دهد.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۱۶ تا ۲۳ آذر در دبی برگزار می‌شود و در آن حدود ۱۵۰۰ ورزشکار از ۴۵ کشور در ۱۱ رشته ورزشی شامل پاراتیراندازی با کمان، پارامچ اندازی، پارادوومیدانی، پارابدمینتون، بوچیا، گلبال، پاراوزنه‌برداری، پاراشنا، پاراتکواندو، پاراتنیس روی میز و بسکتبال با ویلچر به رقابت خواهند پرداخت.

دبی پیش از این نیز تجربه میزبانی سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان را در سال ۲۰۱۷ داشته است.