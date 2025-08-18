رونمایی از نشان و شعار پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان
نشان و شعار رسمی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی در مجمع عمومی کمیته پارالمپیک آسیا رونمایی شد.
این چهار عنصر عبارتند از:
«دبی» به عنوان شهر میزبان و نماد نوآوری، «مشعل» به عنوان نماد حرکت و انرژی، «ورزشکار و حرکت ویلچر» که پویایی و اراده ورزشکاران را نشان میدهد و «نخل جمیرا» به عنوان نمادی جهانی از هویت فرهنگی و مدرن دبی.
شعار رسمی این دوره از بازیها «تولد برای اوج» است که روحیه و استقامت ورزشکاران پارالمپیکی جوان آسیا را بازتاب میدهد.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان ۱۶ تا ۲۳ آذر در دبی برگزار میشود و در آن حدود ۱۵۰۰ ورزشکار از ۴۵ کشور در ۱۱ رشته ورزشی شامل پاراتیراندازی با کمان، پارامچ اندازی، پارادوومیدانی، پارابدمینتون، بوچیا، گلبال، پاراوزنهبرداری، پاراشنا، پاراتکواندو، پاراتنیس روی میز و بسکتبال با ویلچر به رقابت خواهند پرداخت.
دبی پیش از این نیز تجربه میزبانی سومین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان را در سال ۲۰۱۷ داشته است.