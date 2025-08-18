پخش زنده
مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مراغه گفت: به همت خانواده مرحومه مهین صدیقی پنج زندانی جرائم مالی از زندان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سعید دوست احدی افزود: این زندانیان با کمک ۲۳۰ میلیون تومانی خانواده نیک اندیش مرحومه مهین صدیقی به آغوزش خانوادهایشان بازگشتند و هزینه آزادی آنها از تاج گل واحسان مجلس ترحیم این مرحومه تامین شده است.
وی اضافه کرد: فرزندان این مادر از خیران شهرستان هستند و تاکنون توسط این خانواده یک باب مدرسه احداث شده است و آنها در ساخت مراکز بهداشتی، درمانی، مسجد، کمک به ایتام، نیازمندان و امور خیریه در کشور مشارکت داشتهاند.
به گفته مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مراغه، همسر خانم صدیقی، مرحوم حاج محسن رحمانی هم از خیران نیک اندیش در دوران حیات خود در همه کارهای عمرانی و خیریه شهرستان مشارکت داشتند و حالا فرزندان راه پدر و مادر را ادامه میدهند.
دوست احدی افزود: از ابتدای امسال تاکنون با کمک یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی خیران مراغه ای ۳۲ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شدهاند.
وی ادامه داد: تخصیص هزینه مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد برای آزادی زندانیان به یک سنت حسنه در مراغه تبدیل شده است.