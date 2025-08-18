پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی از امروز تا چهارشنبه برای برخی مناطق جنوب و جنوب شرق کشور افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس اعلام سازمان هواشناسی از امروز تا چهارشنبه در برخی مناطق شمال و شرق هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
همچنین در نوار شرقی کشور بهویژه منطقه زابل وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا انتظار میرود.
از امروز تا چهارشنبه نیز در بخشهایی از مرکز، جنوب و جنوبغرب کشور در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد.
بر اساس این گزارش، دمای هوا امروز و فردا در نوار شمالی کشور روند افزایشی خواهد داشت.