سازمان هواشناسی از امروز تا چهارشنبه برای برخی مناطق جنوب و جنوب شرق کشور افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی کرد.

پیش‌بینی بارش، رعد و برق و باد شدید در برخی مناطق کشور

پیش‌بینی بارش، رعد و برق و باد شدید در برخی مناطق کشور



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس اعلام سازمان هواشناسی از امروز تا چهارشنبه در برخی مناطق شمال و شرق هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.



همچنین در نوار شرقی کشور به‌ویژه منطقه زابل وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.



از امروز تا چهارشنبه نیز در بخش‌هایی از مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کشور در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد.



بر اساس این گزارش، دمای هوا امروز و فردا در نوار شمالی کشور روند افزایشی خواهد داشت.