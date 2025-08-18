فراخوان ارسال مقاله به بیست و یکمین همایش بین المللی دکترین مهدویت با موضوع «مهدویت و دشمن‌شناسی (یهود صهیونی)» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست و یکمین همایش بین المللی دکترین مهدویت با موضوع مهدویت و دشمن‌شناسی (یهود صهیونی) در چهار محور، بهمن ماه سالجاری برگزار می‌شود.

محور‌های این همایش شامل «دشمن‌شناسی»؛ راهبرد‌ها و روش‌های (نرم، سخت، نیمه سخت، ترکیبی) یهود صهیونی در دشمنی با مهدویت؛ راهبرد‌ها و راهکار‌های مقابله با دشمن یهود صهیونی و آینده پژوهی تقابل مهدویت و یهود صهیونی، اعلام شده است.

این همایش بهمن ۱۴۰۴ مصادف با نیمه شعبان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تا ۳۰ آذر سال جاری فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

دبیرخانه دائمی همایش در شهر قم، خیابان شهدا (صفاییه)، کوچه ۲۵، پلاک ۲۷ واقع شده است.

علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ همایش با شماره تلفن ۳۷۸۴۰۰۸۵ -۰۲۵ و ۳۷۸۴۰۰۸۷ -۰۲۵ تماس بگیرند.