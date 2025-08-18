سرپرست اداره بازرسی فرمانداری تهران از اجرای گشت مشترک نظارتی در نانوایی‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی منطقه ۴ تهران خبر داد و گفت: در این بازرسی‌ها با ۶ واحد صنفی متخلف برخورد قانونی شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مجتبی یاسمعی گفت: تیمی متشکل از نمایندگان اداره مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی فرمانداری تهران، معاونت اقتصادی استانداری، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری تهران، مرکز بهداشت شمال، اتاق اصناف و کارشناسان بهداشت محیط و جهاد کشاورزی، از ۱۰ واحد صنفی در منطقه ۴ تهران بازدید کردند.

وی افزود: در این گشت مشترک، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و کیفیت ارائه خدمات در نانوایی‌ها به دقت مورد بررسی قرار گرفت. عرضه نان سالم و با کیفیت، یکی از حقوق اساسی شهروندان است و با توجه به ارتباط مستقیم نانوایی‌ها با سلامت مردم، نظارت مستمر بر این صنف همواره مورد تأکید فرمانداری تهران قرار دارد.

یاسمعی تصریح کرد: در جریان این بازدید، ۶ واحد صنفی به علت رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و تخلفات مرتبط، با برخورد قانونی و قاطع مواجه شدند.

سرپرست اداره بازرسی فرمانداری تهران در پایان تأکید کرد: گشت‌های مشترک بازرسی به صورت منظم ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند تخلفات مشاهده شده در حوزه نانوایی‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را از طریق سامانه‌های مربوطه اطلاع‌رسانی کنند.