به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت توانیر، در نشست مشترک شرکت توزیع برق مشهد و کشاورزی رضوی مرحله نخست احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی آستان قدس رضوی با ظرفیت ۳ مگاوات در مزرعه نمونه کلید خورد.

در جهت اجرای ۱۴مگا پروژه وزارت نیرو و با هدف کمک به رفع ناترازی تولید و مصرف برق در کشور، نشستی میان مدیران عامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد و شرکت کشاورزی رضوی جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در چاه‌های آب و اراضی متعلق به آستان قدس رضوی برگزار شد.

مهدوی‌نیا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد ضمن تاکید بر شرایط حساس کنونی در حوزه انرژی اظهار داشت: با توجه به ناترازی موجود میان تولید و مصرف برق، نیاز به همدلی و همراهی مجموعه آستان قدس رضوی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی، تنها راه گریز از این چالش بزرگ هستند و در کنار آن بهینه‌سازی مصرف برق می‌تواند کمک شایانی به پایداری شبکه کند.

وی افزود: طرح‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی نه تنها از منظر اقتصادی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها حائز اهمیت است، بلکه نقشی حیاتی در کمک به رفع ناترازی انرژی در کلان‌شهر مشهد ایفا می‌کند و شرکت توزیع برق مشهد با تمام توان و ظرفیت فنی و کارشناسی خود، آمادگی کامل را برای هرگونه همکاری در جهت تسهیل و تسریع در اجرای این نیروگاه‌ها اعلام می‌دارد.

در ادامه این نشست، مهدی جفائی مدیرعامل شرکت کشاورزی رضوی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه این مجموعه برای تولید انرژی پاک تصریح کرد: در مجموعه تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی، حدود ۲۵۴ حلقه چاه آب وجود دارد که از این تعداد، ۱۱۰ حلقه با ظرفیتی معادل ۲۲ مگاوات در مشهد واقع شده است.

وی خاطرنشان کرد: به‌طور مشخص در مزرعه نمونه که وسعتی حدود ۷۰۰۰ هکتار را دربر می‌گیرد، ۸۵ حلقه چاه فعال وجود دارد و ما این آمادگی را داریم که در مرحله نخست، برای این تعداد حلقه چاه، نیروگاهی خورشیدی به ظرفیت ۳ مگاوات احداث کنیم.

محمدرضا هدایتی‌زاده مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق مشهد نیز در این جلسه به تشریح سازوکار‌های حمایتی و اجرایی پرداخت و گفت: ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی با جدیت فعالیت کرده و با تشکیل ۱۰ کمیته زیرمجموعه، تمامی امکانات لازم را برای توسعه انرژی‌های پاک فراهم آورده است