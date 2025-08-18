پخش زنده
چهارمین جشنواره فیلم ۱۰۵ ثانیه گمبرون شهر در سینما ستاره شهر بندرعباس با نمایش آثار برگزیده آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، دبیر این جشنواره گفت: هشتاد اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که ۲۲ فیلم در بخش مسابقه، هفت اثر در بخش تماشاخانه و ۱۸ اثر در بخش ملی به بخش مسابقه راه پیدا کردند.
کورش سلمانی دهبارز افزود: فیلم سازان در این جشنواره در بخشهای داستانی، مستند، پویانمایی، تجربی و حرفهای با هم رقابت میکنند.
وی گفت: پیشرفت شهر، اخلاق شهروندان، زیباییهای شهر، شهرسازی، حمل و نقل شهری، شهر خلاق و گردشگری از موضوعات این جشنواره فیلم است.
دبیر این جشنواره گفت: جشنواره فیلم ۱۰۵ ثانیه گمبرون شهر با مشارکت شهرداری بندرعباس در حال اجرا است.
کورش سلمانی دهبارز افزود: در پایان این جشنواره از فیلمهای برتر، تماشاگران، منتقدان جشنواره و اثر برتر ویژه آب قدردانی میشود.
وی گفت: علاقمندان میتوانند آثار این جشنواره را تا ۲۸ مرداد از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در سینما ستاره شهر بندرعباس تماشا کنند.