دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شرکت توزیع نیروی برق فارس برای تأمین پایدار برق مراکز درمانی و بهرهگیری از انرژیهای نو تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این تفاهمنامه با حضور حمیدرضا جلایر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و دکتر سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز امضا شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس در این مراسم گفت: تأمین برق پایدار برای بیمارستانها و مراکز درمانی از اولویتهای اصلی مدیریت انرژی استان است و در قالب این تفاهمنامه، وضعیت تجهیزات برق اضطراری و راهکارهای پایداری انرژی بهطور جدی بررسی میشود.
او افزود: همکاری در اصلاح الگوی مصرف، استفاده از ظرفیت مولدهای برق اضطراری، و اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه انرژیهای نو و تجدیدپذیر از اهداف این تفاهمنامه است.
جلایر تأکید کرد: کارگروه مشترک با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و شرکت برق برای پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این تفاهمنامه تشکیل خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با بیان اینکه ۷۰ بیمارستان در استان فعال هستند، گفت: این مراکز برای خدماترسانی پایدار به مردم نیازمند پشتیبانی مستمر در تأمین انرژیاند و همکاری با شرکت توزیع نیروی برق، زمینه استفاده گستردهتر از انرژیهای پاک را فراهم میکند.