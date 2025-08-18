پخش زنده
امروز: -
معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان زنجان: امسال برای اجرای طرحهای آبخیزداری در استان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ موسوی با اشاره به اجرای ۸ طرح آبخیزداری امسال در استان افزود: این طرحها شامل احداث سازههای بند خاکی، سنگی و ملاتی و حوضچههای مصنوعی بوده است.
وی گفت: این طرح ها در شهرستانهای زنجان، قیدار، ماهنشان و طارم اجرا میشود.
به گفته معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان با اجرای این طرحها سالیانه ۱۸ میلیون متر مکعب به سهم استحصال بارشهای جوی استان اضافه میشود.
انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری میتواند تا حد زیادی از بروز سیلابهای مخرب، پرشدن سدها توسط رسوب، تخریب عرصه منابع طبیعی و تشدید وقوع بلایای طبیعی جلوگیری کند.
اجرای آبخیزداری در هر هکتار حدود ۲۷۰ متر مربع کنترل روان آبها را به همراه دارد.