اختصاص یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به طرح‌های آبخیزداری در استان زنجان

اختصاص یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به طرح‌های آبخیزداری در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ موسوی با اشاره به اجرای ۸ طرح آبخیزداری امسال در استان افزود: این طرح‌ها شامل احداث سازه‌های بند خاکی، سنگی و ملاتی و حوضچه‌های مصنوعی بوده است.

وی گفت: این طرح ها در شهرستان‌های زنجان، قیدار، ماهنشان و طارم اجرا می‌شود.

به گفته معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان با اجرای این طرح‌ها سالیانه ۱۸ میلیون متر مکعب به سهم استحصال بارش‌های جوی استان اضافه می‌شود.

انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری می‌تواند تا حد زیادی از بروز سیلاب‌های مخرب، پرشدن سد‌ها توسط رسوب، تخریب عرصه منابع طبیعی و تشدید وقوع بلایای طبیعی جلوگیری کند.

اجرای آبخیزداری در هر هکتار حدود ۲۷۰ متر مربع کنترل روان آب‌ها را به همراه دارد.