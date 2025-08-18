هوای تهران ناسالم برای گروههای حساس
شاخص کیفیت هوای تهران در ساعت ۸ صبح امروز با قرار گرفتن روی عدد ۱۰۷ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفت هوای استان تهران، شاخص کیفی ۲۴ ساعت گذشته در استان تهران نیز به رقم ۱۰۳ در شرایط نا سالم و برای گروههای حساس قرار داشت.
هم اکنون دو ایستگاه پاسداران منطقه ۳ با شاخص ۱۵۶ و شهرداری منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۸ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارند.
همواره به شهروندان توصیه میشود با توجه به وضعیت هوا در صورت قرار گرفتن در شرایط ناسالم از تردد غیرضروری در هوای آزاد و فعالیت بدنی خودداری کنند.
گروههای حساس شامل سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی، عروقی و تنفسی است، بنابراین این افراد باید بیشتر رعایت کنند و تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز بپرهیزند.
طبق شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که عدد شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد، کیفیت هوا قابل قبول است، اما اگر شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ باشد، هوا در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار میگیرد و ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروهها و از این عدد بیشتر در شرایط خطرناک است.