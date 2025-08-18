پخش زنده
استاندار کرمانشاه، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بر آغاز ریلگذاری راهآهن کرمانشاه به اسلامآباد غرب تا پایان شهریور تاکید کرد وافزود : «۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب سفر رئیسجمهور برای این پروژه تخصیص مییابد.»
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حبیبی همچنین بر توسعه انرژی خورشیدی، تکمیل پروژههای عمرانی و حمایت از طرحهای مهم استان تاکید کرد.
دکتر منوچهر حبیبی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان در ادامه با اشاره به برنامههای توسعهای استان تصریح کرد: انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی از دستورکارهای ثابت شورای برنامهریزی استان خواهد بود و دستگاههای اجرایی موظف هستند حداقل ۲۰ درصد انرژی خود را از محل انرژی خورشیدی تأمین کنند و به تدریج به صد در صد برسانند.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد از اعتبارات مدیریت بحران استان به توسعه انرژیهای خورشیدی اختصاص یافته و بخش خصوصی نیز باید در این زمینه مشارکت جدی داشته باشد و همچنین روند صدور مجوزها، پیشرفت واحدها و نحوه تخصیص اعتبارات باید به صورت منظم در جلسات شورای برنامهریزی ارائه شود.
دکتر حبیبی با اشاره به طرحهای عمرانی و زیربنایی استان گفت: ریلگذاری راهآهن کرمانشاه – اسلامآباد غرب – خسروی باید تا پایان شهریورماه آغاز شود و اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی مصوب سفر ریاست جمهوری نیز تخصیص یابد. کل راه آهن کرمانشاه تا خسروی از محل استجازه رهبر معظم انقلاب اعتبار دارد که در سفر رئیس جمهور برای فاز یک (کرماشناه به آسلام اباد غرب) ۶ هزار میلیارد تومان مصوب شد.
وی بر لزوم پیگیری برای ایجاد اداره کل راهآهن کرمانشاه و آغاز عملیات اجرایی پروژه چهاربانده کردن محور قزانچی – روانسر تاکید کرد و بیان داشت: پروژه رفع نقص فنی خط انتقال آب سد آزادی به دشت ذهاب با استفاده از اعتبارات مدیریت بحران تسریع خواهد شد.
دکتر حبیبی در بخش دیگری از سخنانش از طرحهای شاخص استان یاد کرد و گفت: اجرای طرح تبدیل زباله به سوخت جایگزین (RDF) که به عنوان پایلوت کشوری در کرمانشاه آغاز شده باید با حداکثر ظرفیت عملیاتی شود.
وی بر احداث مجموعه چندمنظوره سرابگرم برای استفاده در اربعین، راهیان نور، گردشگری و برنامههای فرهنگی تاکید کرد و گفت: تکمیل خوابگاه فرهنگیان نیز با پیشرفت بالای ۹۰ درصد تا پیش از مهرماه به بهرهبرداری برسد.
مدیر ارشد استان گفت: پروژههای حوزه آموزش و پرورش و بهداشت نیز با حمایتهای مالی از محل اعتبارات عمرانی و بحران پیگیری و تکمیل خواهند شد.