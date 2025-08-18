پخش زنده
بیستمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با عنوان رویداد ملی آزادگان ایران، ۷ شهریور در قزوین برگزار میشود و در این مراسم، تقریظ حضرت آیتالله العظمی خامنهای بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» منتشر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اله خامنه ای، قزوین، پایتخت آزادگان ایران، روز ۷ شهریور ۱۴۰۴ میزبان رویداد ملی «آزادگان ایران» خواهد بود؛ مراسمی که با هدف گرامیداشت یاد و راه آزادگان سرافراز و بهویژه بزرگداشت سید آزادگان، شهید سیدعلیاکبر ابوترابیفرد، برگزار میشود.
این رویداد که همزمان با بیستمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت شکل میگیرد، فرصتی برای بازخوانی بخشهایی کمتر روایتشده از تاریخ انقلاب اسلامی و تبیین ابعاد مکتب امام خمینی (ره) و شاگردان برجسته اوست.
از بخشهای اصلی مراسم، انتشار تقریظ حضرت آیتالله العظمی خامنهای بر کتاب روایت زندگی و مبارزات شهید سیدعلیاکبر ابوترابیفرد با عنوان «پاسیاد پسر خاک» است. این کتاب هر فصل از زندگی و مبارزه این شهید را به تصویر کشیده است.