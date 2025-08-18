مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان از اتصال روستای گرماب قائنات به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بهی گفت: با ارتقاء تکنولوژی سایت تلفن همراه روستای گرماب شهرستان قاینات، پوشش اینترنت پرسرعت همراه در این روستا برقرار شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: در ادامه طرح توسعه ارتباطات روستایی، سایت همراه اول روستای گرماب قائنات، به تکنولوژی نسل چهار همراه مجهز و پوشش اینترنت پرسرعت همراه در این روستا برقرار شد.

وی افزود: با ارتقاء این سایت ۲۷۰ خانوار روستای گرماب از خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: این پروژه با اعتبار بیش از ۲۸ میلیارد ریال از محل منابع طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شده است.