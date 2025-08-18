به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در راستای اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، حکم تخریب دو باب واحد تجاری بدون پروانه به مساحت ۸۳/۵ مترمربع در میدان شاهد، ابتدای خیابان رازی، منطقه دو به مرحله اجرا درآمد.

در راستای احقاق حقوق شهروندان، شهرداری همدان مطابق وظایف محوله اقدام به تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در شهر کرد.

این اقدام با حضور عوامل مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری، شهرداری منطقه دو، نیروی انتظامی، آتش‌نشانی و سایر ارگان‌های مرتبط عملیاتی شد.