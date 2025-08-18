سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرد: اقدامات رژیم اسرائیل طی ۲۲ ماه گذشته، از جمله محاصره نوار غزه و محروم‌سازی گسترده ساکنان آن از دسترسی به نیازهای اساسی، بخشی از الگوی شکنجه سیستماتیک و گرسنگی عمدی علیه فلسطینی‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه المسیره یمن، این سازمان تأکید کرد سیاست‌های «اسرائیل» طی ۲۲ ماه گذشته، عمداً با هدف نابودی فلسطینی‌ها اعمال شده و بخشی جدایی‌ناپذیر از «جنایت نسل‌کشی مستمر» علیه آنان است.

اِریکا جیوارا، مدیر ارشد بخش تحقیقات در سازمان عفو بین‌الملل تصریح کرد: نظام بین‌الملل در عمل به رژیم اسرائیل مجوز شکنجه فلسطینی‌ها و برخورداری از مصونیت تقریباً کامل طی چند دهه گذشته داده است.

وی همچنین خواستار رفع فوری و بدون شرط محاصره غزه شد و بر لزوم برقراری آتش‌بس پایدار و توقف هرگونه طرحی برای ادامه اشغال یا تشدید حمله نظامی به این منطقه تأکید کرد.