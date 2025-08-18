یک خانواده خیراندیش سبزواری ۳ دستگاه کولر گازی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به بیمارستان واسعی سبزوار اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بیمارستان واسعی سبزوار گفت: خانواده خیراندیش «کروجی» این کولر‌ها و چندین تجهیزات پزشکی دیگر را برای استفاده در بخش آی. سی. یو این مرکز درمانی اهدا کرد.

دکتر فاطمه غفاری ضمن قدردانی از عمل خداپسندانه این خانواده نیکوکار، افزود: اگر چه کمک نیکوکاران در همه عرصه‌ها نیکوست، اما نقش خیرین در تجهیز مراکز درمانی موجب نجات جان بیماران و ارتقای سلامت جامعه می‌شود که بسیار حیاتی و ارزشمند است.