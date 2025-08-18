طرح توسعه پست ۲۳۰ کیلوولت زنجان به همراه خطوط ۶۳ کیلوولت متصل به آن و پست کوشکن در مراحل پایانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت توانیر، این طرح به‌عنوان یکی از ۱۴ مگاپروژه صنعت برق برای عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۴ و از مجموعه ۱۵۵ طرح حیاتی وزارت نیرو در جهت توسعه و رفع محدودیت‌های شبکه سراسری برق کشور اجرا می‌شود.

با بهره‌برداری از این طرح، ۱۶۰ مگاولت‌آمپر به ظرفیت پست‌های انتقال استان زنجان افزوده شده و ضمن کاهش تلفات شبکه، امکان تأمین پایدار برق مشترکان در بخش غربی استان فراهم خواهد شد.

در چارچوب اجرای این طرح، اقدامات متعددی به پایان رسیده که از جمله می‌توان به کابل‌کشی به‌عنوان یکی از مراحل کلیدی، عملیات بکفیل بخش ۲۳۰ کیلوولت، جداول‌گذاری اطراف BCR‌های این بخش، آماده‌سازی لوله‌های باسبار برای نصب نهایی، تست تابلو مارشال بخش ۲۳۰ کیلوولت و فیدر ورودی، عملیات ارتینگ و سینی‌گذاری در بخش ۶۳ کیلوولت و همچنین اجرای تاسیسات الکتریکی در BCR‌های این بخش اشاره کرد.

با تکمیل این طرح، علاوه بر ارتقای پروفیل ولتاژ و افزایش تاب‌آوری شبکه در ناحیه غرب زنجان، بستر مطمئن‌تری برای تأمین نیاز‌های رو به رشد مصرف‌کنندگان در فصل گرما ایجاد خواهد شد.