به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ علی قدمی امروز گفت: در راستای تعامل و همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان خرم آباد با یگان حفاظت میراث فرهنگی، کارکنان کلانتری ۱۲ در بازرسی از منزل شخصی با هویت مشخص، تعداد ۱۱ سکه اشکانی کشف وضبط و در این خصوص یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان افزود: با تعامل و همکاری انتظامی استان و دستگاه قضایی، بدون تردید با مجرمین حوزه میراث فرهنگی برخورد قاطع و بازدارنده صورت می‌گیرد.