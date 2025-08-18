پخش زنده
امروز: -
یازدهمین جشنواره مطبوعات استان زنجان با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در این دوره ۸۹ خبرنگار با ۳۵۱ اثر در قالبهای گزارش، یادداشت، تیتر، مصاحبه، خبر و عکس خبری با هم رقابت کردند
یازدهمین جشنواره مطبوعات استان زنجان در دو بخش اصلی و موضوعی برگزار شد.
بخش اصلی ویژه خبرنگاران و بخش موضوعی با محورهای اجتماعی، فرهنگی و راهبردی طراحی شده بود.
آثار در قالب گزارش، یادداشت، تیتر، مصاحبه، خبر و عکس خبری داوری شدند.
برنامه هایی، چون تجلیل از پیشکسوتان، دیدار با خانواده شهدا، اهدای خون و سانس ویژه سینما برای خبرنگاران اجرا شد.
در پایان مراسم از برگزیدگان بخش جشنواره تقدیر شد.