به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در این دوره ۸۹ خبرنگار با ۳۵۱ اثر در قالب‌های گزارش، یادداشت، تیتر، مصاحبه، خبر و عکس خبری با هم رقابت کردند

یازدهمین جشنواره مطبوعات استان زنجان در دو بخش اصلی و موضوعی برگزار شد.

بخش اصلی ویژه خبرنگاران و بخش موضوعی با محور‌های اجتماعی، فرهنگی و راهبردی طراحی شده بود.

آثار در قالب گزارش، یادداشت، تیتر، مصاحبه، خبر و عکس خبری داوری شدند.

برنامه هایی، چون تجلیل از پیشکسوتان، دیدار با خانواده شهدا، اهدای خون و سانس ویژه سینما برای خبرنگاران اجرا شد.

در پایان مراسم از برگزیدگان بخش جشنواره تقدیر شد.