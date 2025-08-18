سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور با شعار کیفیت و عدالت آموزشی و تربیتی؛ برای ایران برای مدرسه با حضور رئیس جمهور در حال برگزاری است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این اجلاس دو روزه درباره مسایل مهم نظام آموزشی از جمله کیفیت بخشی نظام آموزشی ، عدالت آموزشی و.... بحث و گفتگو می شود.

این اجلاس از امروز (۲۷ مرداد) به صورت ترکیبی (حضوری، مجازی) با حضور وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونان و مدیران استانی آغاز و تا پایان سه‌شنبه ۲۸ مرداد ادامه دارد.

این اجلاس با دو محور اصلی توسعه عدالت آموزشی در فضا و کیفیت آموزشی برگزار می‌شود.

شخصیت‌های مختلف نظام در این اجلاس حضور خواهند داشت و به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

تحول در برنامه‌های پرورشی، تشکل‌های دانش‌آموزی، فعالیت‌های ورزشی، تعلیم و تربیت کودکان، پوشش تحصیلی، اولیا و مربیان، جایگاه زنان، مدارس سمپاد، مدارس خارج از کشور و استعداد‌های درخشان و همچنین مهمترین بخش یعنی کیفیت‌بخشی و تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری، پروژه مهر و بازگشایی مدارس، فضا و تجهیزات، تکالیف برنامه هفتم، آسیب‌های اجتماعی، تحول در منابع مالی و منابع انسانی و... از مهمترین موضوعاتی است که در این نشست این اجلاس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.