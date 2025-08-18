برخورد دو دستگاه خودرو نیسان و ساینا در محور روستایی شهرستان زاوه، دو کشته و شش مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: این حادثه ساعت ۱۸:۵۳ شامگاه شنبه گذشته در مسیر چخماق به قلعه آقاحسن شهرستان زاوه رخ داد و این مرکز با اعزام دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های چخماق و قلعه آقاحسن به محل، بلافاصله عملیات نجات را آغاز کرد؛ ضمن اینکه هلال احمر نیز به عنوان پشتیبان در انتقال مصدومان همکاری داشت.

دکتر عباس قدرتی با اشاره به کشته شدن دو نفر در دم و مصدومیت شش نفر در این حادثه، افزود: با رسیدن امدادگران، اقدامات بالینی و معاینات اولیه برای مصدومان در محل انجام شد و چهار نفر توسط اورژانس و دو نفر توسط هلال احمر به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه منتقل شدند.

وی با بیان اینکه بررسی علت دقیق تصادف توسط ماموران انتظامی در حال انجام است، بار دیگر بر لزوم ارتقای ایمنی جاده‌های روستایی و افزایش نظارت بر سرعت غیرمجاز تاکید کرد.