علی یزدانی تنیسور جوان خراسان شمالی در دیدار پایانی هفته سوم رقابتهای تنیس صربستان مقابل حریف آرژانتینی شکست خورد و به عنوان نایبقهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،علی یزدانی در ادامه حضور خود در تور تنیس صربستان و در هفته سوم این مسابقات، در دیدار پایانی برابر نماینده آرژانتین به میدان رفت و با نتایج ۳ بر ۶ و ۶ بر ۷ مغلوب شد و به عنوان نایبقهرمانی بسنده کرد.
این بازیکن پیش از این در تور جهانی تنیس تهران موفق شده بود عنوان قهرمانی را کسب کند و نام خود را به عنوان اولین ایرانی قهرمان این رقابتها ثبت کند.
عملکرد موفق او در صربستان سبب شد تا با صعودی ۱۰ پلهای در رنکینگ انجمن تنیسبازان حرفهای جهان (ATP) به جایگاه ۷۴۰ جهان برسد؛ موضوعی که امیدها را برای درخشش تنیس ایران در رقابتهای پیشروی ناگویا افزایش داده است.