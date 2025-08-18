پخش زنده
اجرای طرح فروش بلیت نیمبها در روز سه شنبه، نقش مهمی در میزان استقبال تماشاگران سینمای ایران از فیلمهای حاضر در چرخه اکران داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بررسی آماری تعداد مخاطبان و میزان فروش فیلمها در روزهای سهشنبه نشان میدهد که اجرای طرح «سهشنبههای نیمبها» در سینماهای کشور به سنتی محبوب برای مخاطبان تبدیل شده است.
تازهترین آمارها از فروش و تعداد مخاطبان در سال جاری نشان میدهد که این طرح نهتنها توانسته خانوادههای بیشتری را به سالنهای سینما بکشاند، بلکه باعث رونق حداکثری سالنهای سینما در سراسر کشور شده است.
به گونهای که مطابق با آمار احصا شده از مجموعهها و پردیسهای سینمایی در سراسر کشور، در مجموع ۲۰ روز سهشنبه از ابتدای سال تاکنون، حدودا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مخاطب به تماشای فیلمهای حاضر در سبد اکران نشستهاند.
آمارها نشان میدهد «سهشنبههای نیمبها» تنها یک طرح تخفیفی نیست؛ بلکه حالا به یک فرهنگ هفتگی برای سینما رفتن در ایران تبدیل شده است.
بسیاری از خانوادهها، جوانان و حتی مخاطبانی که شاید در روزهای عادی کمتر به سینما میروند، حالا سهشنبهها را برای تماشای فیلمهای روز سینمای ایران انتخاب میکنند.
کارشناسان سینما بر این باورند که ادامه این سیاست میتواند ضمن رونق چرخه اقتصادی سینما، به رشد فرهنگ سینما رفتن در کشور نیز کمک شایانی کند.