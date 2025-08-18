فعالیت ۲ قرارگاه مهارت آموزشی کارکنان وظیفه در کهگیلویه و بویراحمد
سردار کمالی گفت: ۲ قرارگاه مرکزی مهارت آموزشی کارکنان وظیفه در سپاه فتح و نیروی انتظامی استان تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزشی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح در نشست قرارگاه مهارت آموزی نیروی انتظامی استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و ۱۸۰ هزار گواهی مهارتی به سربازان وظیفه در سراسر کشور اعطا شده است. سردار موسی کمالی افزود: از مجموع گواهی های صادر شده ۶۲۰ هزار مورد در حوزهی فنی وحرفهای، ۳۳۰ هزار مورد کشاورزی و مابقی در بخش صنایع دستی است. وی با بیان اینکه ۴۵ درصد جوانان پس از گذراندن دوران سربازی در نیروهای مسلح دغدغهی اشتغال دارند، اضافه کرد: قرارگاههای مرکزی مهارتی آموزشی کارکنان وظیفه فرصت خوبی برای مهارت آموزی سربازان وظیفه و ایجاد اشتغال برای آنان پس از پایان دوران سربازی است. سردار کمالی با اشاره به اینکه قرارگاه مرکزی مهارت در سه حوزهی ساختار وهدایت گری، شورای عالی مهارت آموزی در ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع تشکیل شده ادامه داد: هم اکنون در همه استانها قرارگاه مهارت آموزی راه اندازی و درکهگیلویه وبویراحمد نیز ۲ قرار گاه در سپاه فتح ونیروی انتظامی استان تشکیل شده است. مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: در حوزهی تنظیم ضوابط بیش از ۵۱ سند آئین نامه وشیوه نامه ابلاغ شده که مهمترین آنها سند ملی مهارت آموزی واشتغال کارکنان وظیفه است که در زمان ریاست جمهوری شهید رئیسی ابلاغ شد. سردار کمالی با بیان اینکه شعار ما "هر سرباز یک مهارت" است افزود: در یک مهارت تخصصی ۵ مهارت عمومی مثل کسب وکار، سواد رسانهای و سواد حقوقی آموزش داده میشود. فرمانده سپاه فتح استان نیز با بیان اینکه همه سربازان وظیفه آموزشهای اشتغال زایی ومهارتی را فرا می گیرند گفت: چهارسال است این طرح اجرا شده و آموزشها به صورت ۶ ساعت در روز و چهار هفتهای به سربازان ارائه میشود.