مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه میانگین پرشدگی آب ۱۲ سد استان را ۵۵ درصد اعلام کرد و افزود: ۴۵ درصد مخزن سدهای استان کرمانشاه خالی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مرتضی حسن آبادی در ادامه به کاهش ۳۳ درصدی بارندگی حوزه تقسمات آبی غرب و ۳۶ درصدی حوزه کرخه در سال زارعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نسبت به سال قبل آن اشاره کرد و دلیل کاهش آب سدهای استان را تداوم خشکسالی با افزایش گرمای هوا بی سابقه که تبخیر زیاد آب سدها را به همراه دارد؛ عنوان کرد.
حسن آبادی ورودی آب به ۱۲ سد استان در سال زراعی گذشته را یک میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: این درحالی است که ۷۷۰ میلیون متر مکعب آن ورودی آب سد داریان پاوه بوده، ۱۱ سد بقیه فقط ۲۸۰ میلیون متر مکعب آب ورودی داشتهاند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه بیان کرد: ۷۲ درصد سد سلیمان شاه و ۶۰ درصد سد گاوشان سدهای تامین کننده آب شرب کرمانشاه و سنقر اکنون خالی است و این خطر و بحران اصلی است که ما الان با آن مواجهه هستیم.
حسن آبادی افزود: برای سد گاوشان تامین ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب شرب و سلیمان شاه ۱۴ میلیون متر مکعب تعریف شده که با تداوم این وضعیت خشکسالی و کاهش بارندگی و گرما از هم اکنون نیاز به اتخاذ تصمیمات ویژه هستیم.
وی گفت: انسداد چاههای غیر مجاز، تغییر الگوی کشت و حذف کشت محصولات آب بر در مسیر آب این سدها، اقدام فوری برای جلوگیری از هدر رفت و تلفات آب در شبکه انتقال و توزیع همچنین تاکید فراوان روی رعایت مصرف بهینه آب توسط مشترکان و شهروندان، راههای چاره برای عبور از این وضعیت است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه در پایان گفت: اگر این وضعیت ادامه دار شود نیاز به اتخاذ تصمیمیات ویژه با حضور مقامات کشوری و استانی برای مدیریت این بحران داریم.