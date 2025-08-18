پخش زنده
امروز: -
ستایش ایلوخانی نابغه پینگ پنگ همدان، قهرمان مسابقات بینالمللی کانتندر جهانی اردن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ستایش ایلوخانی ملیپوش جوانان و بزرگسالان پینگ پنگ ایران و افتخار همدان، در مسابقات بینالمللی کانتندر جهانی اردن خوش درخشید و با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد.
این بازیکن ملی پوش کشورمان در فینال رده سنی زیر ۱۹ سال، در دیداری حساس و تماشایی مقابل نماینده هند با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و نشان طلای این رقابتها به دست آورد.
ایلوخانی پیش از این دیدار نیز با غلبه بر حریفانی از سوریه، کرهجنوبی و هند توانست عنوان قهرمانی را کسب کند.