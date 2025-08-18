به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سی‌وپنجمین نشست از سلسله‌برنامه‌های «شب‌های مستند در موزه سینما»، مستند تاریخی «یادی از مبارزاتِ دکتر حسین فاطمی» ساخته محمد تهامی‌نژاد، به نمایش درمی‌آید. این رویداد امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۸ در سالن فردوس موزه سینما برگزار می‌شود.

این مستند که در سال ۱۳۶۰ تولید شده، یک مستند بازخوانی از زندگی، فعالیت‌های مطبوعاتی و مبارزات سیاسی حسین فاطمی، سیاستمدار، روزنامه‌نگار و وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق است.

فیلم با تمرکز بر تحولات دهه ۲۰ شمسی تا وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به بررسی نقش فاطمی در رویداد‌های منتهی به برکناری دولت ملی مصدق می‌پردازد.

اکران این مستند با حضور محمد تهامی‌نژاد، کارگردان اثر و محمد مقدم مستندساز پیشکسوت همراه است که در پایان نمایش در گفتگویی با مخاطبان به پشت‌پرده ساخت فیلم، اهمیت روایت تاریخی در سینمای مستند و چالش‌های مستندسازی در حوزه تاریخ معاصر ایران، می‌پردازند.

حضور در این نشست برای عموم آزاد و رایگان است.