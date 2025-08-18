در پی وقوع آتش سوزی در مراتع و اراضی ملی روستای بابا نظر تکاب، ۷۰ هکتار از مراتع و اراضی ملی طعمه آتش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تکاب گفت: در پی وقوع آتش سوزی در مراتع و اراضی ملی روستای بابا نظر تکاب، ۷۰ هکتار از مراتع و اراضی ملی طعمه آتش شد

نصیری افزود: بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع آتش سوزی یکان امداد اداره منابع طبیعی به منطقه اعزام و مشغول اطفای حریق شدند.

وی کفت: علاوه بر نیرو‌های یگان امداد منابع طبیعی نیرو‌های مردمی، و داوطلبان جمعیت هلال احمر نیز در محل حاضر و در اطفای حریق همکاری داشتند.

نصیری گفت: بعد از ساعت‌ها فعالیت گروه‌های مردمی و نیرو‌های جمعیت هلال احمر و یگان امداد منابع طبیعی آتش مهار و از سرایت آتش به مراتع بیشتر جلوگیری شد.

وی گفت: علت آتش سوزی معلوم نیست و در دست بررسی است.