پخش زنده
امروز: -
در پی وقوع آتش سوزی در مراتع و اراضی ملی روستای بابا نظر تکاب، ۷۰ هکتار از مراتع و اراضی ملی طعمه آتش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تکاب گفت: در پی وقوع آتش سوزی در مراتع و اراضی ملی روستای بابا نظر تکاب، ۷۰ هکتار از مراتع و اراضی ملی طعمه آتش شد
نصیری افزود: بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع آتش سوزی یکان امداد اداره منابع طبیعی به منطقه اعزام و مشغول اطفای حریق شدند.
وی کفت: علاوه بر نیروهای یگان امداد منابع طبیعی نیروهای مردمی، و داوطلبان جمعیت هلال احمر نیز در محل حاضر و در اطفای حریق همکاری داشتند.
نصیری گفت: بعد از ساعتها فعالیت گروههای مردمی و نیروهای جمعیت هلال احمر و یگان امداد منابع طبیعی آتش مهار و از سرایت آتش به مراتع بیشتر جلوگیری شد.
وی گفت: علت آتش سوزی معلوم نیست و در دست بررسی است.