به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آئین رونمایی از پوستر این اشکواره سراسری با محوریت " امام حسین (ع)، شهدا و شهدای مدافع حرم" به همراه تجلیل از رسانه‌های دین و حماسه در سالن همایش‌های ششم بهمن فرمانداری ویژه شهرستان آمل انجام شد.

دبیر اجرایی هشتمین اشکواره سراسری فرهنگی هنری حسینی گفت: هشتمین دوره این اشکواره ملی عصر پنجشنبه هفته گذشته در شش بخش "شعر، رسانه، عکس، نمایش خیابانی، دانش‌آموزی و نوا‌های آئینی" شروع شد.

امید خزر افزود: در هشتمین اشکواره فرهنگی هنری حسینی در مجموع بیش از ۶ هزار اثر از هنرمندان استان‌های مختلف کشور و نیز هنرمندانی از ۶ کشور دیگر به دبیرخانه این اشکواره ارسال شد که در مقایسه با دوره گذشته این اشکواره هم از نظر کمی و کیفی استقبال هنرمندان داخلی و خارجی برای ارسال آثار به دبیرخانه دائمی فراتر از انتظار بود.

وی اضافه کرد، همانند هفت دور گذشته این اشکواره، در بخش عکس با ۳ هزار و ۱۸۰ اثر از ۳۷۳ عکاس بیشترین تعداد اثار مربوط به شش بخش این اشکواره بوده که دریافت شد.

دبیر هشتمین دوره اشکواره سراسری فرهنگی و هنری حسینی با اعلام اینکه برای نخستین بار بخش نوای آیینی با محوریت نماهنگ، مداحی، نوآهنگ و امیری‌خوانی با موضوع امام حسین (ع)، ایثار و شهادت وارد رقابت‌ها شد، گفت: در این بخش بیش از ۱۵۰ اثر از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه ارسال شده و درمرحله داوری آثار است.

خزر اضافه کرد، در این دوره بخش جدید دانش‌آموزان در پنج رشته شعرخوانی، دکلمه‌خوانی، پادکست، نقالی و سرود گروهی به اشکواره هشتم اضافه شده که استقبال خوبی نیز در این بخش شده است.

وی با بیان اینکه آثار ارسال شده و همچنین داوری شده این اشکواره مطابق جدول برنامه ریزی شده درشهر‌های آمل، محمودآباد درحال اکران واجرا می‌باشد، یادآورشد: آئین اختتامیه هشتمین اشکواره سراسری فرهنگی و هنری حسینی روز دوشنبه سوم شهریور درشهرستان آمل با تجلیل از صاحبان آثار برتر برگزار می‌شود.