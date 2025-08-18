به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دبیر سومین جشنواره منطقه‌ای آئینی سنتی و آیین‌های نمایشی زیویه سقز گفت: مهلت ارسال آثار به جشنواره تا ۲۵ شهریورماه ماه خواهد بود و نتیجه نهایی راه‌یافتگان نیز ۲۸ شهریور اطلاع‌رسانی می‌شوند.

زارع‌زاده اظهار داشت: سومیـن جشـنواره منطقه‌ای آئیـنی سنـتی و آیین‌های نمایشی زیویه با حضور هنرمندان استان‌های کردستان، آذربایجـان غربی آذربـایجـان شـرقی، اردبـیـل، همــدان کرمانشاه، ایلام، زنجـان، قزوین و گیلان در دو بخش آئینی سنتی و نمایش‌های ایرانی به صورت رقابتی برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: در بخش‌های مختلف بازیگری زن و مرد، کارگـردانی، طرح و ایده، طراحی فضا و موسیقی، طراحی لباس و آفیش و بروشور نفرات برتر توسط هیئت داوران معرفی خواهند شد.

به گفته دبیر سومین جشنواره منطقه‌ای آئینی سنتی و آیین‌های نمایشی زیویه این جشنواره ۲ الی ۵ مهرماه ۱۴۰۴ در شهر سقز برگزار خواهد شد.