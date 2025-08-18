مدیر عامل آبفای یزد: پساب حاصل از تکمیل شبکه فاضلاب میبد، به عنوان منبعی پایدار در تأمین نیاز صنایع منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، نشست بررسی تکمیل شبکه فاضلاب شهر میبد و نحوه بهره‌برداری از پساب آن برای مصارف صنعتی، با حضور سیدمهدی طلائی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، جلال علمدار مدیرعامل آبفای استان و جمعی از مسئولان استانی، شهرستانی و سرمایه‌گذار بخش خصوصی برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در نشست بررسی تکمیل شبکه فاضلاب میبد تأکید کرد: تکمیل این پروژه علاوه بر ارتقای سطح خدمات شهری و بهداشتی، پساب حاصل از آن می‌تواند به‌عنوان منبعی پایدار در تأمین نیاز صنایع منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

جلال علمدار در این نشست با اشاره به اهمیت تسریع در روند تکمیل پروژه اظهار داشت: با بهره‌برداری کامل از شبکه فاضلاب میبد، علاوه بر ارتقای خدمات شهری و بهداشتی برای شهروندان، پساب تصفیه‌شده می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای تأمین آب صنایع و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی منطقه باشد.

وی افزود: شرکت آبفا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذار، تمام توان خود را برای رفع موانع و تکمیل خطوط انتقال این پروژه به‌کار گرفته تا هرچه سریع‌تر شاهد بهره‌برداری کامل آن باشیم.