نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: مشکل قیمت گذاری خودرو زمانی ایجاد میشود که قیمت تمام اجزای زنجیره اعم از تولیدکنندگان، قطعه سازان و نمایندگیهای فروش بررسی نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سیدجواد حسینیکیا اظهار داشت: مشکل قیمتگذاری در حوزه خودرو زمانی ایجاد میشود که قیمت تمام اجزای زنجیره خودرو اعم از تولیدکنندگان و تامینکنندگان قطعات، شرکتهای توزیع و نمایندگیهای فروش بررسی نمیشود در حالی که هر کدام از آنها در افزایش قیمت اثرگذار هستند.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تاکنون هیچ شرکت خودروسازی نتوانسته تمام اجزای زنجیره را حول یک میز جمع کند تا برای تولید قطعات استاندارد و برآورد هزینههای واقعی برنامهریزی کنند و این موضوع مهمی است که در فرآیند قیمتگذاری لحاظ نشده است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات این حوزه به هدایت قیمتگذاری خودرو به بورس برمیگردد که در این فرآیند نوسان ایجاد کرده و با فراز و فرودهای بسیاری همراه شده است. بیتردید چالشهای موجود در مسیر قیمتگذاری خودرو زمانی حل میشود که فارغ از مسائل سیاسی برای اصلاح این فرآیند کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد ضمناینکه طبق قانون برنامه هفتم قطعهسازان به هیچ وجه نباید به عنوان خودروساز فعالیت کنند یا در ترکیب هیئت مدیره خودروسازیها جایگاهی داشته باشند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: آنچه مسلم است طبق قانون فقط شورای رقابت حق قیمتگذاری خودرو را دارد و هر گونه قیمتگذاری بدون نظر این شورا فاقد وجاهت قانونی است بنابراین لازم است دستگاههای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کنند.