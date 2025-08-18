پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از اجرای سیاست تخصیص هدفمند کودهای کشاورزی بر اساس الگوی کشت در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر، کودهای شیمیایی و کشاورزی تنها به محصولاتی تخصیص داده میشوند که در چارچوب الگوی کشت مصوب قرار دارند.
او افزود: محصولاتی که مشمول این طرح هستند شامل گندم، جو، چغندرقند و کلزا میباشند. این محصولات بهعنوان اقلام استراتژیک و اولویتدار در برنامهریزیهای کشاورزی استان شناخته میشوند و تخصیص کود به آنها با هدف افزایش عملکرد، کاهش هزینههای تولید و ارتقای کیفیت محصول انجام می شود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با تأکید بر نقش الگوی کشت در توسعه پایدار کشاورزی گفت: الگوی کشت نهتنها بهینهسازی مصرف نهادهها را در پی دارد، بلکه موجب حفظ منابع طبیعی، کاهش اثرات زیستمحیطی و افزایش درآمد کشاورزان نیز میشود، تأکید کرد: اجرای این سیاست در استان همدان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و نظارت دقیق کارشناسان فنی در حال انجام است.
الیاسی تصریح کرد: این اقدام در راستای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی و با هدف تحقق امنیت غذایی، افزایش بهرهوری و حمایت از تولید داخلی انجام می شود.