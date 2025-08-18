پخش زنده
همایش الماسهای درخشان ویژه گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی و جمعی از مسولانی استانی در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی در مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به کشور گفت : رشادتها و وطن پرستیهای آزادگان در دوران اسارت اجر معنوی و سرمایه بسیار ارزشمندی است که باید به نسل امروزی منتقل شود چرا که آنها با ایمان راسخ و روحیه انقلابی خود، جلوهای ماندگار از مقاومت و ایستادگی را در تاریخ به ثبت رساندند.
وی در ادامه به تلاشهای ارزشمند آزادگان بعد از هشت سال دفاع مقدس نیز اشاره کرد و افزود : بازسازی کشور، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و رساندن انقلاب اسلامی به قلههای افتخار یک حرکت جهادی و همت همگانی میطلبید که خانوادهای معظم شهدا، آزادگان و جانبازان با روحیه ایثارگرانه در مسیر خدمت به اسلام و در سنگرهای مختلف علمی، فرهنگی و آبادانی کشور گام برداشتند.
امام جمعه ارومیه همچنین خانوادههای معظم شهدا را پرچم داران انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: سرکشی به خانوادههای معظم شهدا و رسیدگی به مسائل و مشکلات جانبازان و ایثارگران مورد تاکید است و همه مسولان باید در تحقق این وظیفه خطیر و درست قدم بردارند و کوتاهی در این زمینه از هیچ کس قابل قبول نیست.
جلیلی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز در این مراسم با قدردانی از فداکاریهای آزادگان گفت: در استان ما بیش از ۲ هزار آزاده وجود دارد که نماد شجاعت، غیرت و دلاوری ملت ایران هستند و تاریخ هرگز رشادتهای آنان را در برابر رژیم بعث عراق فراموش نخواهد کرد.