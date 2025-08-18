وزیر نفت از تدابیر وزارت نفت برای تأمین سوخت زمستانی خبر داد و گفت: سطح ذخایر سوخت مایع نیروگاهی تا ۲۵ مرداد امسال حدوداً ۶۰ درصد نسبت به پارسال بیشتر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک‌نژاد در گفت و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه بخش عمده گاز طبیعی در زمستان در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف می‌شود، تأکید کرد: سوخت مورد نیاز نیروگا‌ها با سوخت مایع جبران شود.

وی با اشاره به تدابیر بسیار خوبی که در وزارت نفت اندیشیده شده است، تصریح کرد: ذخایر سوخت مایع نیروگاهی تا ۲۵ مرداد امسال حدوداً ۶۰ درصد نسبت به پارسال بیشتر است.