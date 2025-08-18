به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قهرمان شاهی گفت: پرونده قاچاق لوازم آشپزخانه به ارزش ۱۱ میلیارد و ۷۱۳میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۱۱میلیارد و ۷۳۱میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

قهرمان شاهی گفت: شعبه همچنین برای خودرو حامل کالای قاچاق ۲۰ میلیارد ریال به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۷۱۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.