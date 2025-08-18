پخش زنده
کوهنورد اردبیلی باصعود به قلل ۵ گانه بالای ۷ هزار متری به نشان پلنگ برفی فدراسیون روسیه دست یافت .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فخرالدین شهبازی هیمالیانورد اردبیلی که چندین دوره صعود به قلل مرتفع جهان را در کارنامه خود دارد اینبار با صعود به قلل ۵ گانه رشته کوههای پامیر و تیان شان معروف به لنین، خانتنگری، پوبدا وکورژن فسکایا واقع در مرز کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و چین طی مدت یک سال به صورت پیوسته از فدراسیون کوهنوردی روسیه نشان جهانی پلنگ برفی را دریافت کرد.