به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فخرالدین شهبازی هیمالیانورد اردبیلی که چندین دوره صعود به قلل مرتفع جهان را در کارنامه خود دارد اینبار با صعود به قلل ۵ گانه رشته کوه‌های پامیر و تیان شان معروف به لنین، خانتنگری، پوبدا وکورژن فسکایا واقع در مرز کشور‌های تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و چین طی مدت یک سال به صورت پیوسته از فدراسیون کوهنوردی روسیه نشان جهانی پلنگ برفی را دریافت کرد.