به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: دوره‌های آموزشی رایگان از ۲۰ مرداد به شکل روزانه در مجتمع فرهنگی بوعلی‌سینا و در پلاتو‌های استاد عبادی و استاد بیگلریان در حال برگزاری است.

این کلاس‌ها هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ با تمرکز بر دو رشته‌ اصیل نمایشی ایران، خیمه‌شب‌بازی و عروسک‌های سایه، از سوی مدرسان اعزامی از مرکز به هنرجویان آموزش داده می‌شوند.