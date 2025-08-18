وزیر کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشورشان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اسکندر مومنی روز دوشنبه در بدو ورود به مشهد، در جمع خبرنگاران در فرودگاه شهید هاشمی نژاد با بیان اینکه بیشترین خروج اتباع افغانستانی از مرز خراسان رضوی صورت گرفته است، افزود: بیش از ۷۰ درصد از این اتباع به صورت خودمعرف به کشورشان بازگشته‌اند.

وی اضافه کرد: بیش از شش میلیون نفر از اتباع کشور افغانستان در ایران حضور دارند که در گام نخست، تا پایان امسال حدود دو میلیون از اتباع غیرمجاز افغانستانی با حفظ عزت و احترام به کشورشان باز می‌گردند.

وی تصریح کرد: هر کشوری ضوابط و قوانینی خاص خود را در خصوص اتباع خارجی دارد و بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی به معنی مهاجر ستیزی نیست.

مومنی درباره ماندگاری اتباع مجاز افغانستانی در کشور نیز گفت: با حضور رییس سازمان ملی مهاجرت در خصوص این موضوع نیز بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد.

وزیر کشور به آیین‌های دهه پایانی صفر در مشهد نیز اشاره کرد و گفت: حضور ما در مشهد بیانگر نگاه ملی به مشهد است، این کلانشهر مربوط به همه ایرانیان است و حتی از کشور‌های دیگر نیز مسافران زیادی وارد مشهد می‌شوند.

این مقام اجرایی افزود: همه کشور باید به موضوع میزبانی از زائران دهه آخر صفر کمک کنند، در همین خصوص در جلسه عصر امروز نیز دستگاه‌های ملی از جمله وزارت راه و شهرسازی نیز حضور دارند تا هر پشتیبانی لازم در این زمینه انجام شود.

مومنی اعلام کرد: امروز بازدیدی از مرز دوغارون و روند انسداد مرز انجام خواهد شد و همچنین در برنامه‌ای در خصوص دهه آخر صفر در مشهد حضور خواهیم داشت تا موضوعات حضور زائران از کشور‌های مختلف در مشهد و مسائل امنیتی و تامین امنیت عمومی برای زائران بررسی شود.