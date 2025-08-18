رزمایش سراسری رصد و پایش مرغداریها و مراکز عرضه مرغ در شهرستان بابل با هدف مقابله با گرانفروشی و برخورد با متخلفان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رزمایش سراسری رصد و پایش مرغداریها و مراکز عرضه مرغ در شهرستان بابل با حضور مسئول بازرسی و نظارت بر محصولات جهاد کشاورزی، نماینده اداره تعزیرات حکومتی، نماینده بسیج اصناف آغاز شد.
مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: این رزمایش، با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه اخلال در عرضه مرغ زنده و مرغ کشتار روز آماده طبخ در سطح شهرستان است.
شهیدیپور افزود: در این رزمایش، انواع برندهای تجاری مرغهای کشتار روز توسط دستگاههای نظارتی شهرستان رصد میشود و با سودجویان و افرادی که در عرضه مرغ به بازار و مصرفکنندگان اخلال ایجاد کنند، برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی گفت: گرانفروشی، احتکار و یا عرضه نکردن محصول در بازار جرم محسوب میشود و عدم رعایت نرخهای مصوب در مراکز عرضه مرغ، به عنوان گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه تلقی شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: بازرسیها به صورت فوری و مستمر ادامه خواهد داشت و چگونگی عرضه و توزیع مرغ در شرکتهای زنجیرهای تأمین و توزیع و موجودی مرغ در مراکز عرضه مورد بررسی قرار میگیرد.
شهیدیپور افزود: در صورت مشاهده هرگونه رفتار غیرقانونی در امتناع از فروش و اعلام قیمتهای غیرمتعارف، اقدامات قانونی لازم اتخاذ خواهد شد.