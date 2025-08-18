پخش زنده
امروز: -
در مراسم گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در سلماس از تعدادی از آزادگان سرافراز این شهرستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مراسم گرامیداشت بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در تالار گل نرگس سلماس برگزار شد.
امیر سرتیپ دوم عباس واحدی فرمانده تیپ ۲۶۴ متحرک هجومی شهید عبدی سلماس در این مراسم با تجلیل از رشادتهای آزادگان سرافراز گفت: آزادگان نماد صبر، استقامت و غیرت ملی هستند و بازگشت آنان به میهن اسلامی، نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس و مایه عزت و افتخار برای ملت ایران است.
حجتالاسلام سید ابراهیم طباطبایی، امامجمعه سلماس نیز اظهار کرد: آزادگان با ایمان و پایداری مثالزدنی خود در برابر شکنجهها و سختیها، درس ایستادگی و توکل به خدا را به همه آموختند و امروز وظیفه ماست که ادامهدهنده راه آنان در پاسداری از ارزشهای انقلاب باشیم.
علی علائی فرماندار سلماس در این مراسم بیان کرد: آزادگان قهرمانان واقعی این سرزمیناند که با تحمل سالها رنج و محرومیت، عزت و امنیت امروز کشور را رقم زدند و ما باید با خدمت صادقانه به مردم، قدردان فداکاریهای آنان باشیم.
در پایان این آیین از آزادگان سرفراز سلماس تجلیل شد.