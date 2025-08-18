به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ۲۶ مرداد، روز بازگشت پرشکوه آزادگان سرافراز به آغوش گرم میهن اسلامی، یادآور صبر الهی، ایمان راسخ و ایستادگی غرورآفرین مردانی است که در سخت‌ترین میدان‌های آزمایش، پرچم عزت و آزادگی ملت ایران را برافراشتند.

آزادگان عزیز، با تحمل سال‌ها رنج و شکنجه در زندان‌های رژیم بعث، نه تنها تسلیم نشدند بلکه با روحیه‌ای الهی و ایمانی استوار، پیام‌آور مقاومت و سربلندی شدند. آنان سرمایه‌های بی‌بدیل انقلاب اسلامی‌اند که تاریخ را با صلابت خود معنا بخشیدند.

مجموع آزادگان سرافراز این استان دارای ۱۵۶۲۱ماه معادل حدود ۱۳۰۲ سال و معادل ۵۷۰۱۶۶۵ روز اسارت می‌باشند.

- تعداد ۲۱ آزاده سرافراز این استان سابقه بالای ۱۰۰ ماه اسارت دارند.

- تعداد ۸۹ آزاده سرافراز این استان سابقه بین ۵۰ تا ۹۹ ماه اسارت دارند.

- تعداد ۲۵۳ آزاده سرافراز این شهرستان سابقه بین ۲۵ تا ۴۹ ماه اسارت دارند.

- تعداد ۱۳ آزاده سرافراز این شهرستان سابقه بین ۱ تا ۲۴ ماه اسارت دارند.