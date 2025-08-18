پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح آموزش هوش مصنوعی گفت: حدود ۲۰۰ هزار معلم از هفته آینده وارد چرخه آموزش رایگان، بازیمحور و آنلاین هوش مصنوعی میشوند که مرحله نخست آن شامل آشنایی پایه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی با بیان اینکه با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک نقشه راه دقیق و در چند فاز برای آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان و معلمان طراحی شده است، افزود: در این نقشه راه، گام نخست به طور حتم آشنایی با ادبیات و کلیات هوش مصنوعی است.
وی با بیان اینکه، این آموزشها کاملاً رایگان، جذاب، به صورت آنلاین و به شکل بازیمحور طراحی شده است، اظهار داشت: از ابتدای تابستان امسال، آموزش هوش مصنوعی برای حدود دو میلیون دانشآموز در مقاطع مختلف آغاز شده و حدود ۲۰۰ هزار معلم نیز از هفته آینده وارد چرخه آموزش خواهند شد.
وزیر آموزش و پرورش، فاز دوم آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان و معلمان را آشنایی با نرمافزارهای هوش مصنوعی ذکر کرد و افزود: البته این بخش که تنها شامل بخشی از جامعه هدف خواهد بود، تا حدودی نیمه تخصصی است و جامعه هدف میتواند پس از گذراندن این دوره وارد بخش مهم تولید محتوا شود.
وی همچنین گفت: وزارت آموزش و پرورش در شرایط جنگی کشور نیز لحظهای غفلت نکرده است و دانشآموزان را حتی از طریق مرزهای زمینی و با وجود محدودیتهای صدور ویزا به مسابقات و المپیادهای بینالمللی علمی اعزام کرده است، به طوریکه در شش رشته علمی، مدالهای ارزشمندی در سطح دنیا کسب کردیم.
کاظمی در توضیح بیشتری افزود: در تمام ۶ المپیاد برگزار شده دانشآموزان کشورمان نسبت به سنوات گذشته، رشد قابل توجهی داشتند به طوریکه در المپیاد ریاضی ۳ مدال طلا و ۲ نقره کسب کرده و ۷ پله نسبت به مدت مشابه آن صعود کردهاند.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه یادآور شد: دانشآموزان کشورمان همچنین در المپیاد شیمی با کسب ۴ مدال نقره در رتبه دهم دنیا ایستادند و در المپیاد فیزیک دانشآموزی با کسب ۵ نقره، رتبه یازدهم را در بین ۹۵ کشور به ارمغان آوردند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: همچنین دانشآموزان ایرانی در المپیاد زیستشناسی با کسب ۳ مدال طلا و یک نقره در جایگاه سوم و در المپیاد اقتصاد نیز برای اولین بار دو مدال نقره و دو برنز را کسب کردند و به رتبه هجدهم دست یافتند و در هوش مصنوعی نیز با کسب مدال ۲ نقره و ۲ برنز به کشور بازگشتند.
وی در ادامه، مهمترین نیاز فعلی وزارت آموزش و پرورش به منظور آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان و معلمان را زیرساخت و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری از جمله کامپیوتر یا لپتاپ برای اجرای نرمافزارها و انجام پروژههای مختلف هوش مصنوعی و یا تبلت و گوشی هوشمند برای دسترسی آسان به اپلیکیشنها و منابع هوش مصنوعی آموزشی اعلام کرد.
تیم ملی هوش مصنوعی ایران به سرپرستی امین نجفی و متشکل از رادین رحمانی نودهی، علی شایان، پارسا گلستانی و آرش یوسفنژاد، از ۲ تا ۹ اوت ۲۰۲۵ (۱۱ تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۴) در دومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی که در شهر پکن چین برگزار شد، با کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز افتخاری دیگر برای کشورمان رقم زد.
در این رقابت معتبر علمی که با حضور برترین دانشپژوهان جهان در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برگزار شد، علی شایان و آرش یوسفنژاد به مدال نقره و رادین رحمانی نودهی و پارسا گلستانی به مدال برنز دست یافتند.
طرح ملی آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان، فرصت یادگیری، تجربه و رقابت را همزمان در اختیار آنها قرار میدهد. دانشآموزان با ثبتنام در پلتفرم «ایران دیجیتال»، به صورت رایگان به محتوای آموزشی تعاملی دسترسی پیدا میکنند و میتوانند در مسیر یادگیری، استعدادهایشان را به چالش بکشند.