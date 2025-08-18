به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیشترین حجم عرضه امروز متعلق به تالار صنعتی است به طوری که در این تالار ۳۹۷ هزار و ۶۳۵ تن محصول شامل ۲۴۰ هزار و ۲۰ تن ورق گرم، ۱۵۰ هزار و ۵۷۵ تن بلوم و بیلت فولادی، ۴ هزار تن ورق رنگی و ۳ هزار و ۴۰ تن سیم و مفتول مسی عرضه می‌شود.

تالار صادراتی کیش امروز میزبان عرضه ۱۲۷ هزار و ۶۹۶ تن محصول است. ۱۰۰ هزار تن گندله سنگ آهن و ۲۷ هزار و ۶۹۶ تن قیر در این تالار عرضه می‌شود.

امروز قرار است در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۳۲ هزار و ۵۰۸ تن محصول شامل ۲۵ هزار و ۲۸۸ تن مواد پلیمری، ۳ هزار و ۶۰۰ تن قیر، ۳ هزار و ۱۰۰ تن روغن و ۵۲۰ تن فرآورده‌های نفتی عرضه شود.

تالار فرعی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۴ هزار و ۴۰۷ تن مواد پلیمری، روغن، ضایعات و فولاد است.