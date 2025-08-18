به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد طاهری گفت: همسو با برنامه کاهش آلودگی هوا و بهره‌گیری از سوخت‌های پاک‌تر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با همکاری وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، آماده دریافت طرح‌های پیشنهادی دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه است.

وی افزود: بهبود فرآیند احتراق، کاهش آلایندگی، انطباق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی، تأمین پایدار سوخت و سازگاری با محیط‌زیست از مهم‌ترین اهداف این طرح محسوب می‌شود.

متقاضیان می‌توانند از شنبه ۱۸ مرداد تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۵ شهریور، طرح‌های خود را در تارنمای شرکت ملی پالایش و پخش به آدرس https://evocative.niordc.ir بارگذاری کرده یا به نشانی: تهران، خیابان استاد نجات‌الهی، خیابان ورشو، پلاک ۴، کدپستی ۱۵۹۸۶۶۶۶۱۱، مدیریت پژوهش و فناوری ارسال کنند.