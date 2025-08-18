به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم، بیشینه امروز دمای قم در گرمترین ساعات را ۴۰ درجه سانتیگراد بالای صفر اعلام کرد و گفت: این عدد در سه روز آِنده با ۲ تا ۳ درجه افزایش به ۴۲ درجه سانتیگراد برای فردا و پس فردا و ۴۳ درجه سانتیگراد برای روز پنج شنبه خواهد رسید.

وی افزود: کمینه دمای امروز ۲۱ درجه سانتیگراد ثبت شد و فردا هم این عدد تکرار می‌شود و روز چهارشنبه با یک درجه کاهش به ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی برای امروز آسمانی صاف تا کمی ابری را برای قم پیش بینی کرد و گفت: در برخی ساعت‌ها وزش باد سبب غبارآلودی هوا و در پاره‌ای نقاط گرد و خاک خواهد شد.

وی درباره شرایط جوی فردا هم گفت: فردا شاهد آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهیم بود که وزش باد در بعضی ساعت‌ها سبب غبارآلودگی هوا می‌شود.

اسماعیلی با بیان اینکه در روز چهارشنبه افزایش سرعت وزش باد سبب خیزش گردو خاک در استان قم خواهد شد.