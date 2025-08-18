پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام از فروش ۸۲ میلیارد و ۴۵۰ میلون ریالی انواع صنایعدستی این استان در ایام اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، فرزاد شریفی گفت: با توجه به برپایی نمایشگاههای صنایع دستی و سوغات محلی در ایلام و دیگر شهرستانهای تابعه در ایام اربعین میزان فروش محصولات صنایع دستی دراین نمایشگاهها ۸ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام یادآور شد: وجود ظرفیتهای هنری در فراوریات صنایعدستی این استان محرکی در جذب زائران و گردشگران و رشد میزان خرید آنها از صنایعدستی است.
شریفی اضافه کرد: استان ایلام از استانهای پیشرو در عرصه فراوریات داخلی به ویژه صنایعدستی است و در ایام اربعین نمایشگاههای صنایعدستی شامل ۱۲۰ غرفه محصولات صنایعدستی در ایلام و دیگر شهرستانهای مسیر زائران برای عرضه آثار دستی به زائران اربعین برپا شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام اظهار کرد: علاوه بر برپایی نمایشگاه صنایع دستی در شهر ایلام در شهرستانهای دهلران، مهران، بدره، آبدانان سیروان و سرابله (شباب) نیز نمایشگاه فراوری و عرضه صنایعدستی در اربعین برپا شد.
او اضافه کرد: محصولات ارائه شده دراین نمایشگاهها همچون گلیم نقش برجسته، نمد، صنایع چوبی و آثار معرق و ... با ۱۰ الی ۱۵ درصد تخفیف به زائران و گردشگران عرضه شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام برپایی نمایشگاه در ایام اربعین را فرصتهای خوبی برای رونق بخشیدن به کسب و کار فعالان این عرصه عنوان کرد.
او ادامه داد: گلیم نقش برجسته مهمترین و شاخصترین صنعت دستی و بومی استان ایلام است و با توجه به شاخصهایی از جمله پیشینه و تعداد بالای افراد شاغل در این صنعت، به عنوان شهر ملی گلیم نقش برجسته معرفی شده است.