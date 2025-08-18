همزمان با سالروز ورود آزادگان سرافراز به کشور، آیین گرامیداشت این روز خاطره‌انگیز امروز با حضور جمعی از مسئولان به همت بنیاد شهید و سپاه استان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: آزادگان جنگ تحمیلی به‌عنوان گوش شنوای جامعه که در هشت سال دفاع مقدس خود را وقف دین و ولایت کردند، امروز نیز پرچم‌دار جهاد تبیین در امر روشنگری و بصیرت‌افزایی هستند.

سردار غلامحسین محمدی اصل، در آیین گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به کشور که در سالن خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی انجام یافت، اظهار کرد: آزادگان به عنوان برترین سربازان انقلاب، مظهر ایثار، شجاعت و فداکاری بوده و خانواده‌های آنها نیز امت اسلام را روسفید کردند.

سردار محمدی اصل عنوان کرد: جنگ ۱۲ روزه، دفاعی جانانه و مقتدرانه بود که در راس آن مقام معظم رهبری قرار داشته و دولت، ملت و نیرو‌های مسلح نیز کنار یکدیگر بودند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با اشاره به حضور آزادگان در محل مراسم، بیان کرد: شما آزادگان از خاک پاک میهن دفاع کرده و ایمان عمیق و ذوب ولایی بودن را در راستای دفاع از میهن در وجود خود، ایجاد کردید.

وی افزود: نخستین پیام ما که سرلوحه و سرمشق برای ادامه این مسیر روشن بوده، لبیک‌گویی به مقام معظم رهبری، ایستادگی و قرار گرفتن در مسیر ولایت است.

سردار محمدی اصل به اهمیت بصیرت‌افزایی اشاره داشته و گفت: امروزه صدای توپ و تانک میادین جنگ، همان بصیرت افزایی و روشنگری با جهاد تبیین است که درست به مانند نماز‌های یومیه، جزء واجبات محسوب می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل به اهمیت فعالیت در فضای مجازی اشاره داشته و بیان کرد: امروزه فضای مجازی از هشت سال جنگ تحمیلی، گسترده‌تر و وسیع‌تر و سرعت آن در تغییر عقاید و باور‌ها نیز سریع‌تر است.

سردار محمدی اصل تصریح کرد: حفظ انسجام ملی در کنار اخوت و یکپارچگی برابر دسیسه‌های دشمن، دیگر پیام مهمی است که باید مخابره شود.

وی افزود: امروز با وحدت ملت، حمایت نیرو‌های مسلح و با حضور مردم، پاسخی قاطع و پشیمان کننده به هرگونه هجمه از جانب هر دشمنی خواهیم داد و آنها باید آماده مواجهه با اراده پولادین ایرانیان در برابر هر تهدیدی باشند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) عنوان کرد: ایران هرگز در برابر استقلال و آزادی خود اسیر هیچ قدرتی نخواهد شد.

استاندار اردبیل گفت: باید تجربه، اندیشه و منش مقاومت را به نسل جدید منتقل کنیم.

مسعود امامی‌یگانه در مراسم گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی با بیان اینکه ۲۶ مرداد نشان‌دهنده پیروزی اراده و ایمان بر هر گونه قدرت بود، گفت: در دوران دفاع مقدس جوانان شجاعانه با اراده قوی و رهبری داهیانه امام خمینی (ره) در میدان حضور پیدا کردند و زندان‌ها و اردوگاه‌های مخوف را تحمل کردند.

وی با بیان اینکه ارزش‌های انسانی را با هیچ ابزاری نمی‌توان محدود کرد، افزود: وظیفه داریم روحیه مقاومت را در جامعه نشر دهیم و از این سرمایه الهام گرفته و برای حال و آینده تصمیم بگیریم و همچنین در دانشگاه‌ها و مدارس تدریس کنیم.

امامی‌یگانه با بیان اینکه آگاهی ملت ایران در طول تاریخ زبانزد بوده است، تصریح کرد: باید تجربه، اندیشه و منش مقاومت را به نسل جدید منتقل کنیم.

استاندار اردبیل تاکید کرد: دشمنان صرفاً به دنبال رویارویی نظامی و تسلیحاتی نیستند؛ بلکه برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای مردم و به‌ویژه نسل جوان دارند که باید در این خصوص هوشمند باشیم.

وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه اخیر همه تلاش دولت بر این بود تا نیازمندی‌های مردم تأمین شود تا مردم دغدغه‌ای در این خصوص نداشته باشند، خاطرنشان کرد: از دستگاه‌های اجرایی استان انتظار می‌رود همواره پاسخگوی مشکلات و دغدغه‌های خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان باشند و برای رفع آنها گام بردارند.

محمد حسن زاده رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گفت: آرامش و امنیتی که امروز شاهد آن هستیم، مرهون خون پاک شهدا و رشادت‌های رزمندگان، جانبازان و آزادگان است.

وی افزود: شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان در دوران دفاع مقدس با خلوص نیت به دفاع از کشور عزیزمان پرداختند و امروز این دفاع بر عهده ما است.