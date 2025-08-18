رئیس جمهور با تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، آن را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرد و ایران نیز به جمع دارند قانون مالیات بر عایدی سرمایه موسوم به CGT پیوست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با تصویب مالیات بر سوداگری و سفته بازی در مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ این قانون را جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. او که خود پیگیری‌های ویژه‌ای در حوزه مالیات ستانی به صورت عادلانه دارد حالا با ابلاغ این قانون، مجری مالیات بر سوداگری و سفته بازی بعد از ۱۵ سال خواهد بود.

مهدی موحدی بکنظر؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید:املاک، خودرو، فلزات گرانبها، انواع ارز و انواع رمزارز، پنج دسته از کالا‌هایی هستند که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است.

درباره ملک و مسکن هر فردی می‌تواند یک ملک داشته باشد و این میزان معاف از پرداخت مالیات است، بعلاوه اینکه سرپرست خانوار می‌تواند دو ملک داشته باشد که معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است. برای خودرو نیز هر فرد می‌تواند یک خودرو داشته باشد و سرپرست خانوار نیز تا دو خودرو تحت تملک از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.

در رابطه با سایر دارایی‌ها نیز تا یک حد نصاب مشخص معافیت مالیاتی وجود دارد.