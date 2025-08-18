به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان صبح امروز در سی و هشتمین اجلاس رؤسا و مدیران آموزش و پرورش کشور با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: ساخت مدارس به مشارکت آحاد مردم نیاز دارد، زیرا سرمایه ما مردم و دانش آموزان این کشور هستند.

وی ادامه داد: اگر نگاه فرزندان این مرز و بوم به این سمت تغییر کند که تحول و آبادانی را باید از خودمان شروع کنیم، بسیاری از مشکل‌های کشور حل خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان این‌که بعد از ۵۰ سال همچنان رفتار معلم خودم در ذهن من باقی مانده، تأکید کرد: معلم باید به‌گونه‌ای رفتار کند که منجر به تغییر در دانش‌آموزان شود و برای این منظور، جایی بهتر از پیش‌دبستانی و دبستان نداریم که بتواند در بچه‌های ما تحول ایجاد کند.

معلمان خوب اندیشیدن را آموزش دهند

وی با اشاره به این‌که وقتی بچه‌ها خوب تربیت شوند، باور‌های دینی واعتقادی را نیز به خوبی می‌پذیرند، یادآور شد: معلمان ما باید طوری عمل کنند که دانش‌آموزان خوب بیندیشند و خوب تعامل کنند.

پزشکیان اضافه کرد: در عدالت و کیفیت آموزشی مشکل داریم، نمی‌توان قبول کرد که کلاس‌های درس ما مشکل داشته باشد و در انتظار تحول در آموزش و پرورش باشیم.

تنوع مدارس به دور از عدالت آموزشی است

وی با انتقاد از تنوع زیاد مدارس، گفت: تنوع مدارس ما بسیار است و این به طبقه‌بندی دانش‌آموزان منجر شده است، برخی مدارس شهریه‌هایی می‌گیرند که فقط خانواده‌های برخوردار قابلیت پرداخت آن را دارند و این به دور از عدالت آموزشی است.

رئیس جمهور با اشاره به نقش مسئولان آموزش و پرورش در برقراری عدالت آموزشی، متذکر شد: دانش‌آموزان ما باید به‌گونه‌ای آموزش ببینند که به آنچه می‌آموزند عشق بورزند نه آنکه تنها چیز‌هایی را حفظ کرده و تحویل ما دهند.

وی اضافه کرد: اگر قرار است به دانش‌آموزان بگوییم نقدپذیر باشند، اول باید خودمان را نقدپذیر کنیم و این را باید با رفتار و نوع برخوردمان، از خودمان شروع کنیم.

کیفیت بخشی و عدالت آموزشی، دو اولویت اصلی

وزیر آموزش و پرورش نیز در در ابتدای این نشست، به دستور کار دو روز برگزاری اجلاس رؤسا و مدیران آموزش و پرورش کشور اشاره و بیان کرد: کیفیت بخشی و برقراری عدالت در فضا‌های آموزشی از مهم‌ترین محور‌های این اجلاس است.

وی افزود: برای اجرای دو طرح بزرگ کیفیت بخشی و عدالت آموزشی، کمیته‌هایی در آموزش و پرورش تشکیل شده که امیدواریم بتوانیم نتایج آن را در سال تحصیلی آینده ببینیم.

علی کاظمی ساخت مدارس با کیفیت و مجتمع‌های بزرگ مقیاس آموزشی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: با ساخت این مدارس، تلاش می‌کنیم سرانه فضای آموزشی را به آنچه که در سند تحول و برنامه هفتم تأکید شده، برسانیم.